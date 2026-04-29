食物繊維が豊富で、健康を意識する人にも人気の「もち麦」。ご飯やおかずに加えるだけで、手軽にコレステロールケアができます。 今回は、もち麦の基本の調理法「炊く」「ゆでる」をご紹介。マスターして、毎日の食事に取り入れてみてください。食物繊維たっぷり！ 優秀食材「もち麦」食物繊維には水溶性と不溶性の2種類あり、もち麦はその両方を豊富に含む優秀食材。特に、水溶性食物繊維の一種βグルカンを含むのが大きな特徴で