初代タイガーマスクが主宰するストロングスタイルプロレス「THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary初代タイガーマスク45周年記念特別イベント」が28日、後楽園ホールで行われた。メインは初代タイガーマスク、藤原喜明、藤波辰爾、前田日明の4人がスペシャルトークショーを披露。スパーリングし、喜寿を迎えた藤原は「ちんけなマスクを被って、ダイナマイト・キッドとの試合はいい試合だった」と感心。5月27日の試合をす