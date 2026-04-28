◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝４月２８日、美浦トレセンセイントエルモズ（牡３歳、美浦・小島茂之厩舎、父サンダースノー）は、センスのいい立ち回りで１勝クラスを快勝。その勢いで重賞も一気に突破する。前走は序盤に後方で折り合いをつけ、道中で一気に外から動き、２番手まで押し上げて一度、息を入れた。最後の直線ではエンジンに再び火がつくとメンバー２位の末脚を