ロンドンマラソンで、ケニアのセバスチャン・サウェ選手が人類史上初となる公式レースでの「2時間切り」を達成した。サウェ選手はアディダス社製の最新レーシングシューズを着用し、世界新記録となる1時間59分30秒で優勝している。2人の「サブ2」女子も世界最高2026年4月26日に行われたロンドンマラソンで、男子マラソンの歴史を塗り替える記録が誕生した。ケニアのセバスチャン・サウェ選手が1時間59分30秒でフィニッシュし、公式