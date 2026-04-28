人類初のマラソン“2時間切り”快挙支えた最新アディダス製シューズのテクノロジー　日本は5月1日に店頭“お披露目”　

ロンドンマラソンで、ケニアのセバスチャン・サウェ選手が人類史上初となる公式レースでの「2時間切り」を達成した。サウェ選手はアディダス社製の最新レーシングシューズを着用し、世界新記録となる1時間59分30秒で優勝している。

2人の「サブ2」女子も世界最高

2026年4月26日に行われたロンドンマラソンで、男子マラソンの歴史を塗り替える記録が誕生した。

ケニアのセバスチャン・サウェ選手が1時間59分30秒でフィニッシュし、公式大会としては人類初となる2時間切りの「サブ2」を達成。従来の世界記録を1分以上更新する快挙となった。

レースはロンドン市街地を舞台に行われ、中間地点を1時間00分29秒で通過したサウェ選手は、後半に入ってペースをさらに引き上げ、激しいトップ争いの中から抜け出した。終盤は単独で走り切り、1時間59分41秒で2位のヨミフ・ケジェルチャ選手（エチオピア）とともに2時間の壁を突破した。

サウェ選手はレース後、「タイムを見てとても興奮した。観客の皆さんに感謝したい」とコメントしている。

このレースでサウェ選手やケジャルチャ選手、さらには女子で2時間15分41秒の世界最高記録を更新したティギスト・アセファ選手（エチオピア）が着用していたのが、アディダスのランニングシリーズ「ADIZERO」から登場した最新モデル「ADIZERO ADIOS PRO EVO 3」だ。

最新モデル「ADIZERO ADIOS PRO EVO 3」

同シューズは片足27.0センチで平均重量97グラムと、同社として初めて100グラム未満を目指して開発されたレース用モデル。

アディダスジャパン株式会社マーケティング事業本部ブランドコミュニケーションディレクターの太田祐介さんによると、前モデルと比べて約30％の軽量化を実現し、約3年にわたる研究開発を経て完成したという。

ミッドソールのフォームと、安定性と剛性バランスを両立するリム形状のカーボンを一体化し

た新たなシステムを搭載していて、「フォームとカーボンの組み合わせにより、エネルギーリターン、推進力、効率性を追求している」としている。

アディダスジャパンの太田祐介さんは今回の快挙に「アディダスのイノベーションチームはサウェ選手、アセファ選手、ケジェルチャ選手と綿密に連携し、この歴史的瞬間を支えるための革新的なランニングプロダクトの開発を進めてきました。

アディダスファミリーは、人類がマラソンで到達した最速記録となる、3選手の歴史的な偉業を大変誇りに思います。選手が積み重ねてきた長年の努力と献身、そして『Adizero Adios Pro Evo 3』という新たな領域に踏み込むスーパーシューズを形にした、当社イノベーションチームとの取り組みの成果です」とコメントしている。

また、世界中で“スーパーシューズ”の開発競争が激化している点にも触れ、「常に高いレベルでアップグレードすることが必要不可欠。

世界中のアスリートのために、グローバルと各国が連携して作り上げている選手を支え続ける商品を提供し続けることが重要だと思っており、そのサイクルは決してスピードダウンしてはいけないと思っています」とした。

5月1日より店舗で展示予定

23日に世界限定発売されたこのシューズ。日本での販売スケジュールについては未定だが、5月1日よりアディダス ブランド フラッグシップ ストア MITYASHITA PARK（東京・渋谷区）で実商品の展示を予定しているという。

アディダスジャパンの太田祐介さんは日本発売について「最も必要としているランナーらへのサポートを踏まえて、最適な日程を探っております」としている。