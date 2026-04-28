林総務相は２８日の閣議後記者会見で、スポーツ放送のあり方を巡ってスポーツ庁と総務省が合同で設置する有識者会議について、５月にも議論を開始し、「秋頃をめどに論点整理を行うことを想定している」と述べた。３月に開催された野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は、国内では米動画配信大手ネットフリックスが独占配信し、地上波で中継されなかった。林氏は「ＷＢＣが独占配信とな