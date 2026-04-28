コスモエネルギーホールディングスは5月23日、大阪府堺市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を開催する。＜これまでに実施したクリーン・キャンペーンの様子＞清掃活動の様子(千葉県市原市)○【イベント概要】同イベントでは清掃活動に加え、SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)について学びを深められるコーナーやFM大阪DJとゲストによるトークショーなどを実施する。＜これまでに