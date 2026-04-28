GRAPEVINEが、4thアルバム『Circulator』、ライブ作品『NAKED SONGS』、『NAKID FILM』をデジタルレストア＆アップデートして、7月1日に再リリースすることを発表した。2001年にリリースされた4thアルバム『Circulator』は、硬質な緊張感と予測不能な振れ幅を宿した作品だという。同時リリースとなるライブ作品は、当時のツアー＜GRAPEVINE Whitewood Tour 2001＞が収録されたもの。その3作品が8月よりスタートするリビジットツア