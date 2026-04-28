GRAPEVINE、AL『Circulator』＆ライブ作品『NAKED SONGS』『NAKID FILM』のアップデート版リリース決定
GRAPEVINEが、4thアルバム『Circulator』、ライブ作品『NAKED SONGS』、『NAKID FILM』をデジタルレストア＆アップデートして、7月1日に再リリースすることを発表した。
2001年にリリースされた4thアルバム『Circulator』は、硬質な緊張感と予測不能な振れ幅を宿した作品だという。同時リリースとなるライブ作品は、当時のツアー＜GRAPEVINE Whitewood Tour 2001＞が収録されたもの。その3作品が8月よりスタートするリビジットツアーに先駆けてリリースされる。
『Circulator ＋ NAKED SONGS』には、＜GRAPEVINE Whitewood Tour 2001＞を収録したライブアルバム『NAKED SONGS』がボーナスCDとして付属する。
また、同ツアーの映像作品Blu-ray＆DVD『GRAPEVINE LIVE 2001 “NAKED FILM” and MORE』は、新たにマスター素材をデジタルレストアし、映像をアップデート。本作にはボーナス映像として、＜Whitewood Tour＞で演奏されながら『NAKED FILM』には未収録だった5曲が追加収録される。
さらに、2007年にリリースされたシングル「指先」の初回限定生産盤特典に収録されていた「Our Song」ほか3曲のスタジオライブ映像も収録されるとのことだ。
ポニーキャニオンの通販専用サイト「ポニーキャニオンショッピングクラブ」では、CDと映像作品をまとめた特装盤がBOX仕様として発売される。特典としてアルバム「Circulator」とシングル「風待ち」の缶バッジも同梱。受注限定生産アイテムとなるので、早めの予約をお勧めする。
◾️CD『Circulator ＋ NAKED SONGS』
2026年7月1日（水）リリース
品番：PCCA-06513 価格：3,850円（税込）
仕様：2枚組
01. Buster Bluster
02. 壁の星
03. discord
04. 風待ち
05. lamb
06. Our Song
07. (All the young) Yellow
08. フィギュア
09. ふれていたい
10. アルカイック
11. 波音
12. B.D.S.
13. I found the girl
Disc2『NAKED SONGS』
01. ふれていたい
02. discord
03. 覚醒
04. 風待ち
05. 坂の途中
06. パブロフドッグとハムスター
07. スロウ
08. 白日
09. So.
10. HEAD
11. B.D.S.
12. (All the young) Yellow
13. アルカイック
◾️『GRAPEVINE LIVE 2001 “NAKED FILM” and MORE』
2026年7月1日（水）リリース
＜Blu-ray＞
品番：PCXP-50796 価格：6,380円（税込）
仕様：1枚組
01. I found the girl
02. 君がきらい
03. discord
04. ふれていたい
05. lamb
06. 風待ち
07. フィギュア
08. 坂の途中
09. 壁の星
10. 波音
11. 白日
12. So.
13. HEAD
14. (All the young) Yellow
15. アルカイック
16. Buster Bluster （STAFF CREDITで使用）
17. WHERE WERE YOU, WHEN I NEEDED YOU
18.スロウ
『NAKED SONGS』初回特典映像より
19. 100cc
20. パブロフドッグとハムスター
21. B.D.S.
22. SOUL FOUNDATION
23. アイボリー
『指先』初回特典映像より
24. FLY
25. リトル・ガール・トリートメント
26. スレドニ・ヴァシュター
27. Our Song
＜DVD＞
品番：PCBP-54426 価格：5,830円（税込）
仕様：2枚組
01. I found the girl
02. 君がきらい
03. discord
04. ふれていたい
05. lamb
06. 風待ち
07. フィギュア
08. 坂の途中
09. 壁の星
10. 波音
11. 白日
12. So.
13. HEAD
14. (All the young) Yellow
15. アルカイック
16. Buster Bluster （STAFF CREDITで使用）
17. WHERE WERE YOU, WHEN I NEEDED YOU
18.スロウ
『NAKED SONGS』初回特典映像より
19. 100cc
20. パブロフドッグとハムスター
21. B.D.S.
22. SOUL FOUNDATION
23. アイボリー
▼Disc2『指先』初回特典映像より
1. FLY
2. リトル・ガール・トリートメント
3. スレドニ・ヴァシュター
4. Our Song
＜特装盤 Blu-ray＞
タイトル：『GRAPEVINE Circulator + NAKED SONGS + NAKED FILM and More』
発売日：2026年7月1日（水）
品番：SCXP-00206
価格：9,900円（税込）
仕様：BOX仕様、CD2枚組、BD1枚組
＜特装盤 DVD＞
タイトル：『GRAPEVINE Circulator + NAKED SONGS + NAKED FILM and More』
発売日：2026年7月1日（水）
品番：SCBP-00084
価格：9,350円（税込）
仕様：BOX仕様、CD2枚組、DVD2枚組
▼ポニーキャニオンショッピングクラブ（PCSC）商品ページ
https://record.ponycanyon.co.jp/tags/grapevine-25th
◾️＜GRAPEVINE IN A LIFETIME CIRCULATOR tour』＞
2026年
8月1日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM
開場/開演 16:15/17:00
8月2日(日) 広島クラブクアトロ
開場/開演 15:30/16:00
8月8日(土) 熊本B.9 V1
開場/開演 16:30/17:00
8月9日(日) 福岡DRUM LOGOS
開場/開演 16:15/17:00
8月11日(火・祝) 松山W studio RED
開場/開演 15:30/16:00
8月22日(土) 京都磔磔
開場/開演 16:30/17:00
8月23日(日) Live House 浜松 窓枠
開場/開演 15:15/16:00
8月29日(土) 金沢EIGHT HALL
開場/開演 16:30/17:00
8月30日(日) 長野CLUB JUNK BOX
開場/開演 15:30/16:00
9月6日(日) ペニーレーン24
開場/開演 16:30/17:00
9月12日(土) 新潟LOTS
開場/開演 16:15/17:00
9月13日(日) 仙台Rensa
開場/開演 15:15/16:00
9月18日(金) EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 18:00/19:00
9月19日(土) EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 15:00/16:00
9月22日(火・祝) なんばHatch
開場/開演 16:00/17:00
9月23日(水・祝) 名古屋ダイアモンドホール
開場/開演 16:00/17:00
▼チケット情報
前売：6,000円（税込）
＜ファミリーマート先行＞受付期間：〜5月6日（水）23:59
＜一般発売＞6月6日（土)
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