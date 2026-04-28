East Of Edenが、6月10日にリリースするEPの詳細を発表した。EPタイトルは『Rising In Bloom』。前作を経て培った「成長」が「開花（Bloom）」し、さらなる高みへと「昇っていく（Rising）」という意味が込められている。通常盤のジャケットは、暗闇（深淵）から光の中へと這い上がっていくような力強さを、黄金のバンドロゴと芽生えた生命で表現し、「咲きながら昇る」という本作の世界観をアーティスティックに描き出したという