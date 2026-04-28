East Of Edenが、6月10日にリリースするEPの詳細を発表した。

EPタイトルは『Rising In Bloom』。前作を経て培った「成長」が「開花（Bloom）」し、さらなる高みへと「昇っていく（Rising）」という意味が込められている。

通常盤のジャケットは、暗闇（深淵）から光の中へと這い上がっていくような力強さを、黄金のバンドロゴと芽生えた生命で表現し、「咲きながら昇る」という本作の世界観をアーティスティックに描き出したという。なお初回限定盤は、「これから戦いへ赴く」という5人の決意が滲む力強い集合カットが採用された。

初回限定盤付属のBlu-rayには、2026年春のツアーに完全密着したメイキング映像「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」を収録。リハーサルから舞台裏、そして5人が語る「これから」の展望まで、約60分にわたる濃厚なドキュメンタリー作品になっているとのこと。さらに、ワーナーミュージック・ストア限定の「豪華盤」には、通常盤ジャケットを大胆に模した「オリジナルTシャツ」と、ゴールドを纏った5人の集合ショットの「アクリルスタンド」が封入される。

初回限定盤

通常盤

オリジナルTシャツ

アクリルスタンド

また、本作リリース後には東名阪ツアーが開催される。各会場に合わせた購入者特典イベントや、公演翌日に各地で開催される特典会のほか、発売日当日やインターネットサイン会も合わせて発表されているので、ぜひオフィシャルサイトにて確認してほしい。

◾️EP『Rising In Bloom』

2026年6月10日（水）リリース

予約：https://eoe.lnk.to/2026EP 初回限定盤 通常盤 ・通常盤（CD）/ WPCL-13736 / \2,750（税込）

・初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / \5,500（税込）

・WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / \9,900（税込） ▼収録内容

・CD（初回限定盤・通常盤・WMS限定豪華盤共通）

M-1.Our Fate

M-2.The weight of choice

M-3.Checkmate

M-4.Telepathic

M-5.Dawn of Astrantia ・Blu-ray（初回限定盤のみ）

「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」 ・WMS限定盤

通常盤CD＋グッズ（Tシャツ、アクリルスタンド）

https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/6126 オリジナルTシャツ アクリルスタンド

◾️＜East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜＞

詳細：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666283 ・2026/6/12（金）大阪公演@Zepp Namba

OPEN 18:00 / START 19:00

・2026/6/26（金）名古屋公演＠Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

・2026/7/3（金）東京公演＠Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼会場限定 抽選会詳細

ツアー「East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜」会場のCD販売ブースにて、2026/6/10発売EP『Rising In Bloom』をご購入いただくと会場限定の抽選会にご参加いただけます！ 数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。 ＜対象商品＞

2026年6月10日（水）発売 EP 『Rising In Bloom』

初回限定盤（CD＋Blu-ray）WPZL-32265 ￥5,500（税込）

通常盤（CD Only）WPCL-13736 ￥2,750（税込） ＜抽選会特典＞

A賞：集合写真撮影会（各会場10名様）

B賞：サイン入りパネル（各会場15名様）

C賞：ランダムチェキ（絵柄3種のうちいずれか1種を先着でプレゼント） 詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90766/

◾️リリースイベント情報

2026/6/10（水）@タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース

START 19:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90768/ 2026/6/13（土）@ヨドバシ梅田 地下2F ヨドバシホール

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90769/ 2026/6/27（土）@タワーレコード名古屋パルコ店

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90770/ 2026/7/4（土）@タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90771/

◾️オンラインイベント（インターネットサイン会）

2026/6/6（土）15:00〜

販売ページ：https://limista.com/projects/7315

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90767/ ▼参加メンバー

Ayasa・湊あかね・Yuki・MINA・MIZUKI ▼販売期間

2026/4/29(水・祝) 12:00〜開催日の番組放送途中まで ▼視聴方法

当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。

＜East Of Eden公式 YouTubeチャンネル＞ ※アーカイブ公開期間：配信終了〜 2026/6/14（日）20:00まで

※インターネットサイン会中、休憩を入れさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。