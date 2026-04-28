East Of Eden、約1年3カ月ぶりのEP『Rising In Bloom』詳細解禁
East Of Edenが、6月10日にリリースするEPの詳細を発表した。
EPタイトルは『Rising In Bloom』。前作を経て培った「成長」が「開花（Bloom）」し、さらなる高みへと「昇っていく（Rising）」という意味が込められている。
通常盤のジャケットは、暗闇（深淵）から光の中へと這い上がっていくような力強さを、黄金のバンドロゴと芽生えた生命で表現し、「咲きながら昇る」という本作の世界観をアーティスティックに描き出したという。なお初回限定盤は、「これから戦いへ赴く」という5人の決意が滲む力強い集合カットが採用された。
初回限定盤付属のBlu-rayには、2026年春のツアーに完全密着したメイキング映像「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」を収録。リハーサルから舞台裏、そして5人が語る「これから」の展望まで、約60分にわたる濃厚なドキュメンタリー作品になっているとのこと。さらに、ワーナーミュージック・ストア限定の「豪華盤」には、通常盤ジャケットを大胆に模した「オリジナルTシャツ」と、ゴールドを纏った5人の集合ショットの「アクリルスタンド」が封入される。
また、本作リリース後には東名阪ツアーが開催される。各会場に合わせた購入者特典イベントや、公演翌日に各地で開催される特典会のほか、発売日当日やインターネットサイン会も合わせて発表されているので、ぜひオフィシャルサイトにて確認してほしい。
◾️EP『Rising In Bloom』
2026年6月10日（水）リリース
予約：https://eoe.lnk.to/2026EP
・通常盤（CD）/ WPCL-13736 / \2,750（税込）
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / \5,500（税込）
・WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / \9,900（税込）
▼収録内容
・CD（初回限定盤・通常盤・WMS限定豪華盤共通）
M-1.Our Fate
M-2.The weight of choice
M-3.Checkmate
M-4.Telepathic
M-5.Dawn of Astrantia
・Blu-ray（初回限定盤のみ）
「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」
・WMS限定盤
通常盤CD＋グッズ（Tシャツ、アクリルスタンド）
https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/6126
◾️＜East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜＞
詳細：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666283
・2026/6/12（金）大阪公演@Zepp Namba
OPEN 18:00 / START 19:00
・2026/6/26（金）名古屋公演＠Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
・2026/7/3（金）東京公演＠Zepp DiverCity
OPEN 18:00 / START 19:00
▼会場限定 抽選会詳細
ツアー「East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜」会場のCD販売ブースにて、2026/6/10発売EP『Rising In Bloom』をご購入いただくと会場限定の抽選会にご参加いただけます！ 数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。
＜対象商品＞
2026年6月10日（水）発売 EP 『Rising In Bloom』
初回限定盤（CD＋Blu-ray）WPZL-32265 ￥5,500（税込）
通常盤（CD Only）WPCL-13736 ￥2,750（税込）
＜抽選会特典＞
A賞：集合写真撮影会（各会場10名様）
B賞：サイン入りパネル（各会場15名様）
C賞：ランダムチェキ（絵柄3種のうちいずれか1種を先着でプレゼント）
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90766/
◾️リリースイベント情報
2026/6/10（水）@タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
START 19:00
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90768/
2026/6/13（土）@ヨドバシ梅田 地下2F ヨドバシホール
START 14:00
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90769/
2026/6/27（土）@タワーレコード名古屋パルコ店
START 14:00
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90770/
2026/7/4（土）@タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
START 14:00
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90771/
◾️オンラインイベント（インターネットサイン会）
2026/6/6（土）15:00〜
販売ページ：https://limista.com/projects/7315
詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90767/
▼参加メンバー
Ayasa・湊あかね・Yuki・MINA・MIZUKI
▼販売期間
2026/4/29(水・祝) 12:00〜開催日の番組放送途中まで
▼視聴方法
当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。
＜East Of Eden公式 YouTubeチャンネル＞
※アーカイブ公開期間：配信終了〜 2026/6/14（日）20:00まで
※インターネットサイン会中、休憩を入れさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
関連リンク
◆East Of Eden オフィシャルサイト
◆East Of Eden オフィシャルX
◆East Of Eden オフィシャルInstagram
◆East Of Eden オフィシャルYouTubeチャンネル
◆East Of Eden オフィシャルTikTok