ZARDの“forever moment=永遠の瞬間(とき)”が刻まれた35周年ライブ＜ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞が7月8日、Blu-ray & DVD化リリースされることが発表となった。ZARD史上最大規模の曲数となる“永遠のスタンダードナンバー”全39曲を完全収録するほか、坂井泉水の貴重なMC映像やオフショット映像も含めた約160分が本編に収録される予定だ。坂井泉水の歌声と映像と、バンドに