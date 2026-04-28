ZARDの“forever moment=永遠の瞬間(とき)”が刻まれた35周年ライブ＜ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞が7月8日、Blu-ray & DVD化リリースされることが発表となった。ZARD史上最大規模の曲数となる“永遠のスタンダードナンバー”全39曲を完全収録するほか、坂井泉水の貴重なMC映像やオフショット映像も含めた約160分が本編に収録される予定だ。

坂井泉水の歌声と映像と、バンドによる生演奏がシンクロし、“永遠の瞬間(とき)”が刻まれた奇跡のライブが＜ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』＞だ。同公演は、2004年開催のZARD唯一の全国ツアー＜What a beautiful moment Tour＞で坂井泉水が訪れた所縁の場所、大阪 フェスティバルホール(2月6日開催)と東京国際フォーラム(2月10日開催)の2公演で行われ、チケットはいずれも一般発売日に即日完売した。

プレミアムチケットとなった今回のライブは序盤、ステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が採り入れられた。坂井泉水の歌声と映像に没入できる幕開けとなったかたちだ。

そして紗幕が上がると、ステージ中央に坂井泉水のボーカルマイク、その左右を囲むバンドが目の前に現れた。中央のLEDスクリーンに映る坂井泉水の姿は透明感に溢れ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡った。会場を埋め尽くすオーディエンスへ届けられた“永遠スタンダードナンバー”は、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲が届けられた。

色褪せることのないその魅力が刻まれた特別なライブが、演奏曲はもちろん、合間にインサートされた坂井泉水の貴重なMC映像、オフショット映像(ロサンゼルス /「揺れる想い」シューティング / 葉山)も含めて完全収録。

さらに特典映像として、2026年6月に開催されたZARD初の有観客アコース ティックライブの横浜公演から6曲ほか、今回の35周年記念ライブのために新たなカットを追加して編集した「二人の夏」「あなたを感じていたい」のMVも収録される。パッケージにはライブ演出の紗幕をイメージした特殊仕様を予定しているなど、観て、聴いて、飾って楽しめる永久保存版パッケージとして届けられる。

■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

2026年7月8日発売

【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット

【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット ▼収録映像 ※約160分収録

＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

01 Good-bye My Loneliness

02 不思議ね…

03 もう探さない

04 こんなに愛しても

05 IN MY ARMS TONIGHT

06 もう少し あと少し…

07 きっと忘れない

08 Boy

09 サヨナラは今もこの胸に居ます

10 眠り

11 もっと近くで君の横顔見ていたい

12 You and me (and…)

13 あなたを感じていたい

14 Just believe in love

15 息もできない

16 突然

17 揺れる想い

18 永遠

19 二人の夏

20 かけがえのないもの

21 来年の夏も

22 Forever you

23 こんなにそばに居るのに

24 雨に濡れて

25 Season

26 Oh my love

27 Top Secret

28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

29 遠い日のNostalgia

30 愛が見えない

31 Today is another day

32 君がいない

33 マイ フレンド

34 Don’t you see!

-encore-

35 心を開いて

36 君に逢いたくなったら…

37 好きなように踊りたいの

38 あの微笑みを忘れないで

39 負けないで ▼特典映像 ※約30分収録

＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞

※Billboard Live YOKOHAMA公演

01 マイ フレンド

02 運命のルーレット廻して

03 心を開いて

04 Good-bye My Loneliness

05 pray

06 負けないで ▼MUSIC VIDEO

・二人の夏(MUSIC VIDEO)

・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)

■ZARD唯一のライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞映像を全国映画館27館で上映

2026年5月27日、ZARD / 坂井泉水の19回目の命日に、ZARDが2004年に行った唯一の全国ライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞を全国映画館27館で上映。

※TOHOシネマズ六本木、イオンシネマ シアタス心斎橋はじめイオンシネマは27日および28日の2日間上映

※当日は上映会場とは別に、東京、大阪に献花台が設けられ、WEB献花も実施される。

詳細：https://wezard.net/

■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 ~Especial moment~＞

2026年秋開催決定

詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/

■ZARD 35周年記念3カ月連続WOWOW特集

※各番組、放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり ▼ZARD 35周年記念ライブ「What a beautiful memory 〜forever moment〜」

3月20日(金・祝)午後9:00〜 / 4月28日(火)午後10:30〜

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※坂井泉水の歌声と映像、バンドの生演奏がシンクロするデビュー35周年記念ライブから、2026年2月の東京公演を独占放送＆配信。

収録日：2026年2月10日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA ▼ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY

4月28日(火)午後8:00〜

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※時代を彩ってきた名曲の数々を堪能できるミュージックビデオと、これまでの追悼ライブ・周年ライブからセレクトした映像をお届け。 ▼ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜

5月27日(水)午後7:00〜

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※それぞれの大切な楽曲や歌詞とは。ゆかりのミュージシャンやZARDを愛する著名人の言葉から、名曲の数々を改めてひも解く。