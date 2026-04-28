【新拡張パック「ディアブロ IV: 憎悪の帝王」ローンチイベント】 2026年4月27日 開催 会場：ソウル・Devil's Door Gramercy Central アソシエイトゲームディレクターのZaven Haroutunian氏 Blizzard Entertainmentの「ディアブロIV」最新拡張パック「憎悪の帝王」がついに本日4月28日に発売された。 Blizzard Entertainment韓国スタジオは、発売前日の4月