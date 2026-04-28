次期MacBook ProおよびMac Studioの発売が予想より遅れる可能性があると、海外メディアが指摘しています。 ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、タッチスクリーン搭載の14インチおよび16インチMacBook Proはチップ不足により、2027年初頭に発売される可能性があるとのこと。同氏は以前、早ければ2026年後半にも発売されると指摘していました。 またガーマン記者はこれまで、次期Mac Studioは6月のWWDC 2026で発表