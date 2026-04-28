次期MacBook ProおよびMac Studioの発売が予想より遅れる可能性があると、海外メディアが指摘しています。

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、タッチスクリーン搭載の14インチおよび16インチMacBook Proはチップ不足により、2027年初頭に発売される可能性があるとのこと。同氏は以前、早ければ2026年後半にも発売されると指摘していました。

またガーマン記者はこれまで、次期Mac Studioは6月のWWDC 2026で発表され、2026年半ば頃に発売されると予想していました。しかし本日の報道では、チップ不足の影響で今年10月頃まで出荷されない見込みだと伝えています。

次期MacBook Proはタッチスクリーンの搭載に加えて、M6 ProおよびM6 Maxチップ、有機ELディスプレイ、ダイナミックアイランド、薄型デザインの採用が期待されています。次期Mac Studioは、M5 MaxおよびM5 Ultraチップを搭載するようです。

チップ不足という、テック業界を徐々に蝕む病。アップルもその影響から、逃れることはできないようです。

Source: MacRumors

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