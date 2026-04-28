大型連休に合わせて、三重県桑名市にあるナガシマジャンボ海水プールの屋内こどもプールで特別営業が始まり、多くの家族連れでにぎわっています。ナガシマ屋内こどもプールスパキッズは、夏を先取りして25日から営業をスタート。小学3年生までの子どもを対象としたウォータースライダーやアクアデッキなど、約30種類のアトラクションが備わっています。この時期だと水温は30度くらいの温水で、まだ肌寒い曇りの日や雨の日でも楽し