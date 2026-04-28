GWには旅行や帰省をする人も多いのではないでしょうか。多路線が乗り入れる駅として全国で1位を誇る東京駅も、コロナ明けから年々利用者が増えています。JR東日本によると、2025年のGWに東京駅を利用した人は454.8万人だそう。そんな東京駅には多数のショップやレストランがあり、賑わいを見せています。今回は旅のお供に欠かせない駅弁と、東京駅限定の“テッパン”手土産をご紹介。長年東京駅を利用＆取材してきたおと週スタッフ