GWには旅行や帰省をする人も多いのではないでしょうか。多路線が乗り入れる駅として全国で1位を誇る東京駅も、コロナ明けから年々利用者が増えています。JR東日本によると、2025年のGWに東京駅を利用した人は454.8万人だそう。そんな東京駅には多数のショップやレストランがあり、賑わいを見せています。今回は旅のお供に欠かせない駅弁と、東京駅限定の“テッパン”手土産をご紹介。長年東京駅を利用＆取材してきたおと週スタッフが、本気で選んだものばかり！旅の前に立ち寄って、大切な人のためにもしくは自分へのご褒美に、ちょっと素敵なものを買ってみませんか。

おと週スタッフが本気で推す、東京駅で買える駅弁10選

東京駅は駅弁の宝庫。買う場所もさまざまで、駅弁販売ゾーンを覗いただけでも種類が豊富でなかなか選べません。今回は「駅弁屋 祭」「グランスタ東京」「大丸東京店」の3エリアの絶品駅弁の中から、各スタッフが1位に挙げた駅弁をご紹介します。

【ライター菜々山いく子セレクト】1位・おかずに良し、ツマミに良しな絶品お肉のトリコ「牛肉どまん中」1620円（新杵屋）＠駅弁屋 祭

「牛肉どまん中」（新杵屋）1620円

「牛肉どまん中」（新杵屋） 1620円

・初めて食べたときに「こんなにうまい駅弁あったのか！」と感激

・お肉とおかずで、ビールや日本酒をちょろっと飲んでから牛肉のエキスが染みたご飯を一気に掻きこむのがオススメ

・今でもエースの神駅弁

【カメラマン・鵜澤昭彦セレクト】1位・タコ旨煮に合う、味の染みたご飯の旨さにメロメロ「ひっぱりだこ飯」1480円（淡路屋）＠駅弁屋 祭

「ひっぱりだこ飯」（淡路屋）1480円

「ひっぱりだこ飯」（淡路屋） 1480円

・プリプリしっとりなタコ、煮穴子は絶品。メインの味付き飯も◎

・お米はちょっと硬めで、タコの旨みが染みている

・人気のため売り切れになることも多い

【ライター・池田一郎セレクト】1位・絶品かつサンドだけじゃない楽しい三階建だ！「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」1250円（とんかつ まい泉）＠グランスタ東京

「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」（とんかつ まい泉）1250円

「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」（とんかつ まい泉） 1250円

・ここでしか買えない限定品

・「とんかつ まい泉」の名物とんかつサンド、かつ丼、そぼろ玉子飯の3段重ね

・東京駅赤煉瓦駅舎が描かれたパッケージも可愛い

【編集・武内慎司セレクト】1位・新幹線で楽しむおとなのためのお子様ランチ「チキン弁当」980円（JR東日本クロスステーション）＠駅弁屋 祭

「チキン弁当」（JR東日本クロスステーション）980円

「チキン弁当」（JR東日本クロスステーション） 980円

・内容は唐揚げとケチャップライスのみ

・安心、安定の組み合わせ

・子供のころを思い起こさせ、新幹線の旅を遠足気分にしてくれる

【ライター・星野真琴セレクト】1位・旨みたっぷりのえんがわはエネルギー満点の勝負メシ「えんがわ押し寿司」1680円（神尾弁当）＠駅弁屋 祭

「えんがわ押し寿司」（神尾弁当）1680円

「えんがわ押し寿司」（神尾弁当） 1680円

・甘酢で〆たえんがわを主役にした、ひと口大のシャリとのバランスが◎

・特有の食感と旨み濃厚な脂でエナジーチャージ

・緑茶との相性抜群

【編集・戎（エビス）誠輝セレクト】1位・店内厨房で作るできたての味をお供に電車へGO！「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」1980円（駅弁つばめグリル）＠グランスタ東京

「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（駅弁つばめグリル）1980円※11月現在の価格

「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（駅弁つばめグリル） 1980円 ※11月現在の価格

・洋食レストラン『つばめグリル』の看板メニュー「つばめ風ハンブルグステーキ」（ハンバーグ）の弁当

・売り場に厨房があり、そこで作っている

・挽き肉から成形し焼き上げ、上には自家製ビーフシチューをかけている。お米も美味しく、満足度が高い

【ライター・カーツさとうセレクト】1位・車窓さえありゃ酒のアテにはさほど困らない「トリッパのパニーノ」660円（東京パニーノ）＠グランスタ東京

「トリッパのパニーノ」（東京パニーノ）660円

「トリッパのパニーノ」（東京パニーノ） 660円

・トリッパ（ハチノスのこと）のパニーノなため、ホルモン好きには嬉しい

・アルコールとも相性◎

・弁当だと重い人や、〆のツマミ的なものを食べたくなった人にぴったり

【編集・荒川友吾セレクト】1位・分厚くってサクぷりの牛タンを口いっぱい頬張る幸せ「厚切り牛たんステーキ弁当」2400円（牛たんかねざき）＠大丸東京店

「厚切り牛たんステーキ弁当」（牛たんかねざき）2400円

「厚切り牛たんステーキ弁当」（牛たんかねざき） 2400円

・厚切りタンはプリっと歯切れよくて旨みたっぷり

・添えられた青唐辛子入りの南蛮漬けは、これだけでも酒のアテになる

・新幹線口から少し離れているので注意

【ライター・肥田木奈々セレクト】1位・幸せの黄色い玉子、お宝にも心躍る肥田木の初恋駅弁「えび千両ちらし」1690円（新発田三新軒）＠駅弁屋 祭

「えび千両ちらし」（新発田三新軒）1690円

「えび千両ちらし」（新発田三新軒） 1690円

・蓋を開ければ一面黄色の厚焼玉子

・玉子の下にはエビ、小肌、イカ、鰻が入っている

・玉子焼きは上品なダシを使用。山葵醤油を絡めた小肌やおぼろ昆布をひいた酢飯もおいしい

【ライター・池田陽子セレクト】1位・脂の乗ったサバと特製のだしシャリの相性がたまらん！「塩焼き鯖すし弁」1485円（若廣TOKYO）＠グランスタ東京

「塩焼き鯖すし弁」（若廣TOKYO）1485円

「塩焼き鯖すし弁」（若廣TOKYO） 1485円

・この弁当は、羽田空港「空弁」で、5年連続売上第1位を誇る「焼き鯖寿司」の名店「若廣」が東京駅のみで販売しているもの

・脂のりバツグンのサバ、カツオ節や昆布ダシを使った特製のだしシャリが旨い

・添えられた若狭梅、わさび漬けを付けながら「味変」を楽しむのも◎

『駅弁屋 祭』

住所：グランスタ東京・改札内一階 中央通路エリア

電話：03-3213-4353

営業時間：5時半〜22時

休日：無休

交通：八重洲中央口から徒歩3分

『グランスタ東京』

住所：グランスタ東京・改札内地下一階（スクエアゼロエリア）

電話：なし

営業時間：平日・土：8時〜22時、日・祝：8時〜21時※翌日が休日の場合は22時まで営業

休日：無休

交通：八重洲中央口から徒歩4分

『大丸東京店（B1・ほっぺタウン）』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

電話：050-1782-0000（代）

営業時間：10時〜20時

休日：元旦、1月2日を除き無休

交通：八重洲北口改札を出てすぐ

東京駅限定 テッパン手土産ベスト５

東京駅でアツいのは駅弁だけではありません。スイーツも多数取り揃っており、東京駅でしか手に入らないものもあります。限定スイーツを求めてわざわざ東京駅に通う人もいるんだとか…。ここでは、約10年東京駅の手土産を紹介してきた編集部がオススメするスイーツをセレクトしました。

【5位】＜グランスタ東京＞『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

・煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気

・「だし醤油」はすっきりと香り高く、「かつお七味」はカツオ節感の強さが◎

・銀の鈴の形が東京駅らしく、万人ウケ間違いなし！

『富士見堂』

住所：グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

電話：03-3211-8011

営業時間：8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

交通：八重洲地下中央口から徒歩1分

【4位】＜東京ギフトパレット＞『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』あんバタースコーンサンド・フランス産発酵バター＆北海道大納言（1個）520円

『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』あんバタースコーンサンド・フランス産発酵バター＆北海道大納言（1個）520円

『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』あんバタースコーンサンド・フランス産発酵バター＆北海道大納言（1個）520円

・併設の工房で焼き上げるスコーンの専門店で、生地は外ザックリ中しっとりで塩味が絶妙

・クリーミーな発酵バターには塩が振りかけられており、北海道大納言の自然な甘みを引き出している

・手土産にも自分用にも◎

『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』

住所：東京ギフトパレット改札外

電話：03-6551-2332

営業時間：9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

交通：八重洲北口から徒歩1分

【3位】＜東京ギフトパレット＞『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』フレッシュブリュレタルト・ブリュレッタ（3個）1944円

『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』フレッシュブリュレタルト・ブリュレッタ（3個）1944円

『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』フレッシュブリュレタルト・ブリュレッタ（3個）1944円

・表面のブリュレの香ばしさに、とろけるバニラクリームとカスタードクリームがいい

・中からあふれ出すほろ苦いカラメルソースとのハーモニーも至福！

・9時半〜（土・日・祝は9時〜）と17時〜の1日2回数量限定販売

『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』

住所：東京ギフトパレット改札外

電話：03-6206-3213

営業時間：9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

交通：八重洲北口から徒歩1分

【2位】＜グランスタ東京＞『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円

『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円

『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円

・バターの香りのサブレ生地の中に、卵の風味が深いまろやかなカスタードクリームがたっぷり

・ザクザク＆とろとろ食感で何度食べてもおいしい

・パリパリ香ばしいカラメルの「フラン・ブリュレ」もオススメ

『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』

住所：グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

電話：03-3211-5677

営業時間：8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

交通：八重洲地下中央口から徒歩1分

【1位】＜グランスタ東京＞『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円

『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円

『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円

・日本橋兜町の『Patisserie ease』で人気のフィナンシェを東京駅にちなんでレンガ型に

・焼きたては表面がカリッ、時間が経つとバターが染みてしっとり感がプラス

・アソートは、プレーン、ショコラ、大納言、ラズベリー、メープル、レモンの定番6個入り。

『Brick bake bakers by Patisserie ease』

住所：グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

電話：非公開

営業時間：8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

交通：八重洲地下中央口から徒歩1分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

【画像】高クオリティーの東京駅・駅弁がすごい GWの旅のお供にぴったりの神駅弁（15枚）