続ける自信がまだ持てない。レジャー感覚で一日を楽しく、しかも有意義に過ごしたい…。そんな人は、自分に合う習い事を探す手掛かりにもなる1日体験へ。少しでも興味が湧いたら、気軽に試してみて。タフティング使うたびに作った喜びが蘇る完全オリジナルのラグタフティングとは、専用のガンを使って布に数本の糸を同時に打ち込み、ラグマットや壁掛けアートなどを制作する技法。近年、もこもことした質感が、SNSを中心に人気を集