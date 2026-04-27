柏崎市で27日午後、銀行の店舗内に体長約1メートルのカモシカ1頭が侵入しました。カモシカが侵入したのは柏崎駅からほど近い駅前にある第四北越銀行柏崎支店です。警察によりますと、27日午後0時18分、第四北越銀行柏崎支店から「行内にカモシカが入ってきた」と110番通報がありました。警察が現場に直行したところ、行員が、店内の客を逃がしたあと、カモシカがATMコーナーに入ったところでシャッターを