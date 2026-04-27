フレッシュネスバーガーの公式Ｘは２７日、楽天モバイル最強パーク宮城で販売されたホットドッグについて謝罪した。同野球場で２６日に販売されたホットドッグについて、Ｘ上でパンが真っ黒に焦げたものを販売しているなどの投稿があり、炎上。一夜明け２７日にフレッシュネスバーガーのＸでは【お詫び】として「楽天モバイル最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご深いな思い