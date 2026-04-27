北海道旭川市の旭山動物園＝24日北海道旭川市職員で旭山動物園勤務の30代男性が道警の任意の事情聴取に、園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やしたという趣旨の供述をしていることを巡り、同市は27日、冬季営業を終えて休園中の同園の夏季営業開始を、当初予定していた29日から来月1日に延期すると発表した。今津寛介市長は27日、「多大なるご心配とご迷惑をおかけし、心より深くおわび申し上げます」とのコメントを発表。コメ