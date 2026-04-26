Echo Dot NBA¸ø¼°Ç§Äê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óAmazon¤Ï¡¢Echo Dot NBA¸ø¼°Ç§Äê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Amazon.co.jp¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Echo Dot NBA¸ø¼°Ç§Äê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëNBA¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎAlexaÅëºÜ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£NBA¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¥º¡¢¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¡¢½ñ