夏の装いを格上げする、洗練されたバッグコレクションが登場♡旅をテーマにした「フライト·モード」から、上質な素材と遊び心あふれるデザインが融合した新作がラインナップ。日常にも旅先にも寄り添う機能性とエレガンスを兼ね備え、持つだけで気分を高めてくれるアイテムが揃います。今季のスタイルをアップデートする注目のコレクションです。 上質素材で魅せるエレガントバッグ タイム