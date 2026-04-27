お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が、26日配信のコンビのYouTubeチャンネルに出演。ヒカルのYouTubeに、カジサックとして出演した際、タモリに対して発したフレーズが騒動化していることを受け、自身の思いを改めて伝えた。【動画】カジサック、タモリへの発言について本音で語る西野亮廣が「オレ、ブチギレてますよ（笑）」と切り出すと、梶原は「はっきり言った方がいいよな。オレの悪いところ、出ます。言い訳します」