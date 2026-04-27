北海道・旭川東警察署は2,026年4月26日、傷害の疑いで旭川市に住む建設業の男（33）を現行犯逮捕しました。男は26日午後3時半すぎ、旭川市豊岡10条にある公園で、小学生の男の子（8）の足を払い転倒させ、鼻血を出すけがをさせた疑いが持たれています。警察によると男の子と男は近所に住む顔見知りの関係だということです。26日午後4時前、「公園内で小学生の男の子が男に殴られたみたいで鼻血が出ている」と2人の様子を目撃した人