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井上尚弥VS中谷 世紀の一戦

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1994年12月4日のWBC世界バンタム級王座統一戦で、薬師寺保栄が勝利した
  • 圧倒的不利の予想の中、作戦は辰吉丈一郎氏の左目を狙ったという
  • 「倒れるときは、辰吉の左目に親指を突っ込んでやる」とまで思い詰めたそう
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