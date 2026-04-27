出席していた夕食会が武装した男に襲撃され、トランプ大統領は「頭のおかしい人間」の犯行だと非難、自分が狙われたのは「（世界で）一番影響力の大きい」「ビッグネーム」だからと話し、その意味では「残念ながら光栄」だと強がって見せた。狙われたのは4度目しかし、トランプ氏が狙われたのはこれで4度目。2024年7月には演説中に狙撃されて右耳を負傷、その後も自宅近くのゴルフ場で発砲があったり、自宅に侵入しようとした男が