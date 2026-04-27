「国内では、いつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくない」。２７日午前７時半から気象庁で緊急の記者会見を開いた海老田綾貴・地震津波監視課長は、日頃からの備えを呼びかけた。同庁によると、周辺ではマグニチュード（Ｍ）６級の地震が１０年に１回ほどの頻度で起きており、２０１３年２月にも北海道十勝地方南部を震源とするＭ６・５の地震があった。記者会見では「北海道・三陸沖後発地震注意情報」との関連