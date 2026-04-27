盆暮れ正月の親戚対応、筒抜けのプライバシー。そんな地方特有のしがらみに嫌気がさし、洗練された都会生活に憧れて上京する。それ自体はよくある話だが、その「反動」が結婚相手探しにも及ぶこともあるようだ。ガールズちゃんねるに4月中旬、「都会の人と結婚したい」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は「ド田舎」出身で、親から強要された濃厚な親戚付き合いの反動で大学進学を機に上京し、現在は都内で働いて