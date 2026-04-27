【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、首都キーウで記者会見し、ロシア軍の占拠が続く南部ザポリージャ原発で原子力事故の危険性が高まっていると懸念を表明した。発生から40年を迎えたチョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故を引き合いに「直面している脅威は当時と変わらない」と指摘。日本を含む国際社会に対し原発の安全管理に向けた協力を求めた。ゼレンスキー氏はウクライナを訪れたモルドバのサンド