京都や浅草を訪れた観光客が、着物姿をSNSに投稿する。それに対して、「安っぽい着物を着るべきではない」「着方がおかしい」「コスプレだ」「着物にスニーカーは合わないと思う」など、クレームをつける人がいる。特に、外国人が着物を着ていると、「日本の伝統を正しく理解してほしい」などと言って、異常なほどうるさい人がいたりする。そういった人たちは「着物警察」と呼ばれている。【取材・文＝山内貴範】【写真】着物