漫画家・流石景、結婚報告「人生の新しい章に入りました」 代表作は『ドメスティックな彼女』
『ドメスティックな彼女』などで知られる漫画家・流石景が27日、自身のXを更新し、結婚したことを発表した。
【Xより】結婚報告した漫画家・流石景のコメント全文
Xでは「私事ではございますが、この度入籍いたしました。人生の新しい章に入りましたが、描く物語はこれからも変わらず、むしろより深く面白くしていけたらと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。
代表作の『ドメスティックな彼女』は、2014年〜2020年に『週刊少年マガジン』で連載された作品で、主人公の高校生・藤井夏生と、父の再婚相手が連れてきた子どもで、好意を寄せていた英語教師・橘陽菜と初体験相手の橘瑠衣と繰り広げられるピュアで禁断過激な三角関係のラブストーリー。2019年1〜3月にテレビアニメが放送され、原作では夏生と瑠衣の性行為から始まることから当時、「過激すぎ！」「攻めたなマガジン」など大きな反響があった。
現在はグランドジャンプで『一緒に暮らしていいですか？』を連載中。
【Xより】結婚報告した漫画家・流石景のコメント全文
Xでは「私事ではございますが、この度入籍いたしました。人生の新しい章に入りましたが、描く物語はこれからも変わらず、むしろより深く面白くしていけたらと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。
代表作の『ドメスティックな彼女』は、2014年〜2020年に『週刊少年マガジン』で連載された作品で、主人公の高校生・藤井夏生と、父の再婚相手が連れてきた子どもで、好意を寄せていた英語教師・橘陽菜と初体験相手の橘瑠衣と繰り広げられるピュアで禁断過激な三角関係のラブストーリー。2019年1〜3月にテレビアニメが放送され、原作では夏生と瑠衣の性行為から始まることから当時、「過激すぎ！」「攻めたなマガジン」など大きな反響があった。
現在はグランドジャンプで『一緒に暮らしていいですか？』を連載中。
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