ガールズグループNiziUのベストアルバム『Portfolio』のリリースが決定した。4月26日、所属事務所JYPエンターテインメントによると、来る7月1日、NiziUは1stベストアルバム『Portfolio』をリリースする。同日、最新ビジュアルも公開され、洗練されスタイリッシュな写真が目を引く。【写真】リマ、食事姿が「可愛すぎる」と話題 2020年、オーディション番組『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍でも幸せいっぱい