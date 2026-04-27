毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は調理家電です。近年、多くのメーカーが参入しているアウトドア用の調理家電。こちら、ガスや灯油燃料を使用する既存のアウトドア用調理器具と違って調理時に一酸化炭素を発生させることがなく、テント内や車中泊などの狭い空間でも安全に利用できるのが大きな魅力となっている。多くの製品がポータブル電源に対応しつつ、もちろん家庭用の電源