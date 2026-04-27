四季折々の花々が楽しめる三重県桑名市のなばなの里で、いま一面に広がるネモフィラの花が見頃を迎えています。なばなの里では、約4万3000平方メートルの広大な広場に、青色が特徴の人気の品種「インシグニスブルー」のネモフィラが、およそ100万株植えられています。23日夜に降った雨の影響で、つややかに光る雫を乗せたネモフィラが、雨にも負けず美しく咲き誇り、青の絨毯（じゅうたん）を敷き詰めたような光景が広がっています