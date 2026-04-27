人気コスプレイヤーえなこが27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“可愛すぎて帰れないかと思った”と、ブラウンタビーの実家ネコを公開した。妹の結婚式に出席した25日夜、「式終わった後にそのまま実家帰ったらネコ可愛すぎて帰れないかと思った」とつづり、愛しそうにブラウンタビーのネコを抱いている写真をアップ。「私が高校生の時に妹が拾ってきたミーちゃん（17）」と紹介した。えなこの公式プロ