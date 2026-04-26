セブン−イレブン・ジャパンが、人気ホットスナック「からあげ棒」で通常4個のところ、5個を規格とした「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」を5月1日から期間限定で順次販売します。価格は4個と同じ、198円（以下、税込み）です。【写真】通常4個の「からあげ棒」と比較も！同商品は、ザクザクとした衣が特長の「からあげ」を手軽に食べられるよう串に刺した一品で、スナック感覚で楽しめます。価格は通常の4個と同じ、198円（以