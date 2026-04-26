南海キャンデーズの山里亮太が２６日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」にゲスト出演。フィリピンで行っている慈善事業を明かして博多華丸・大吉の２人を驚かせた。山里は日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」でＭＣを、博多華丸はＮＨＫ「あさイチ」でＭＣを務めており、ともに朝の顔として多忙な毎日を送っている。山里は「海外ってお２人は行かれないですか？」と尋ねると、華丸は「『あさイチ』始まってからは…」と海外へ