明治安田J2・J3百年構想リーグ・第12節。高知ユナイテッドSCは4月26日にホームのGIKENスタジアムで徳島ヴォルティスと対戦し、2対1で勝利しました。春野で負けないユナイテッドはホーム7連勝。次の試合は4月29日、アウェーで奈良クラブと対戦します。