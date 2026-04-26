ANAあきんどは、ANAあきんどが運営するふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、選べるe-GIFTが当たるキャンペーンを、4月25日から5月6日まで開催する。新規会員登録とメルマガ登録で、抽選で200名に2,000円相当の選べるe-GIFTをプレゼントする。会員登録時にキャンペーンコード「MEMBER01」の入力が必要で、会員登録後に専用フォームからクイズに挑戦し、全問正解すると、当選確率が2倍になる。答えはすべて「ふるさと納税の