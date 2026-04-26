◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１２節札幌２―１いわき（２５日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が後半アディショナルタイム（ＡＴ）の２発で、逆転勝ちを飾った。０―１の同ＡＴ２分、試合途中から最前線で起用されたＤＦ家泉怜依（２６）が、左クロスに頭で合わせた２戦連続弾で同点。その２分後、ゴール前の混戦の中で途中出場のＦＷ大森真吾（２５）が右足で押し込み、２―１で