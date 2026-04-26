新日本海フェリーと東京九州フェリーは、「au StarlinkフェリーWi-Fi」を全客室で対応する。KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する、高速衛星通信Starlinkを活用した船上Wi-Fiサービスで、最大220Mbpsで通信ができる。これまではエントランスホールやレストランなど、一部のパブリックスペースに限って提供していた。「らべんだあ」と「はまゆう」は4月20日、「あざれあ」と「それいゆ」は4月21日、「すずらん」は4月23日、