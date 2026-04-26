「言ったはずなのに、なぜ動かないのか」――そう嘆くリーダーほど、実は“指示”ではなく“感想”を伝えている可能性があります。部下は聞いていないのではなく、命令として受け取れていないのです。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令