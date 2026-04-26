「優しいけど、嫌われるリーダー」の特徴ワースト1

「言ったはずなのに、なぜ動かないのか」――そう嘆くリーダーほど、実は“指示”ではなく“感想”を伝えている可能性があります。部下は聞いていないのではなく、命令として受け取れていないのです。

SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる 令和リーダーの基本 を本記事で紹介します。

あいまいな言葉を使ってしまう

上司の一番の仕事、それは部下に指示を「伝える」ことです。

「そんな当たり前のこと？」と思うかもしれません。

しかし、この「超当たり前」が実は最もできていないことなのです。

私が実際に体験した、従業員5000名規模のメーカーでのコンサルティング事例をお伝えします。

このプロジェクトの目的は、全国の支店長のマネジメントを変革し、現場の実績を上げることでした。

私は複数の支店長に同行し、彼・彼女らのマネジメントを観察しながら、同時に現場の営業担当者にもヒアリングを行いました。すると、驚くべき「食い違い」が浮き彫りになったのです。

まず、支店長たちは口をそろえてこう嘆きました。

「現場は、私が言ったことをやってくれない」

「やるべきことより、やりたいことを優先していて困る」

「危機感がなく、自主性がない」

これを聞けば、誰もが「現場の意識が低いのだな」と思うでしょう。

しかし、現場の営業担当者に話を聞くと、まったく逆の答えが返ってきたのです。

「そもそも支店長から、具体的なことを言われていません」

「任せると言われたから自分で考えたのに、後から文句を言われるんです」

上司は「言った」と言い、部下は「聞いてない」と言う。

なぜ、このようなすれ違い現象が起きるのでしょうか？

原因はたった一つ。支店長が「指示」ではなく、「感想」を伝えていたからです。

部下を惑わす「あいまい言葉」の正体

実際に、ある支店長が会議で発した言葉を書き出してみます。

「できれば訪問頻度を上げられるなら、上げてみるといいかもしれない」

「自分だったら、数字が悪いときはお客様にもっと寄り添う必要がありそうだな」

「やりたいことをやるのもいいし、まずは目先の数字も一緒に追求しよう」

「営業活動で手が空けば、計画の見直しを随時していこう」

あなたなら、これらの言葉をどう受け取りますか？

これらはすべて、「独り言（感想）」です。「〜かもしれない」「〜がありそう」、これでは部下は「ああ、支店長はそう思うんですね（参考にしておきます）」と受け取るだけで、自分への業務命令だとは1ミリも思いません。

実はこの支店長は、非常に優しく、人情味にあふれる方でした。

「強く言うと部下が萎縮してしまう」「嫌われたくない」という配慮から、語尾を濁し、オブラートに包んだ結果、指示が「感想」になってしまっていたのです。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』から一部を抜粋・編集し作成しました）