日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）点検のさまざまな世界点検をとってみてもさまざまな種類があります。