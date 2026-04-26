2026に年デビュー52周年を迎えるTHE ALFEEが4月17日、東京ガーデンシアターでライブを開催し、国内バンドとして史上初の通算ライブ3000本を達成した。この日は3000本達成に加えて高見沢の72歳の誕生日でもあり、約6200人のファンがダブルのアニバーサリーをともに祝福した。ライブは「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、名曲「星空のディスタンス」や最新アルバム「君が生きる意味」の収録曲など全18曲を披露。ライブ中のMCで高見沢は