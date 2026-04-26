2026に年デビュー52周年を迎えるTHE ALFEEが4月17日、東京ガーデンシアターでライブを開催し、国内バンドとして史上初の通算ライブ3000本を達成した。

この日は3000本達成に加えて高見沢の72歳の誕生日でもあり、約6200人のファンがダブルのアニバーサリーをともに祝福した。

ライブは「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、名曲「星空のディスタンス」や最新アルバム「君が生きる意味」の収録曲など全18曲を披露。ライブ中のMCで高見沢は3000回の喜びをこう語った。

「今夜はライブ3000回の誇りを持って言わせてください。ここまで来れたのは自分たちの力だけでありません。皆さんのおかげなんです。本当に有難う！！ これからどこまで行けるかわかりませんが、少なくとも今日より明日、ほんの少しでも良い音を鳴らせるように、まだまだしつこいぐらいにやっていきたいと思います。どうかまだもう少しだけ付き合ってください」

──高見沢 俊彦

そしてこの記念すべき日に、日本プロ野球史上初の通算3000安打を達成した張本勲からのサプライズメッセージが届き、「THE ALFEE 3000本あっぱれ！」というコメントと共にメンバーそれぞれに直筆サイン入りのバットが贈呈された。

昨年は文化活動で優れた功績をあげた人や団体に贈られる“2025年度文化庁長官特別表彰”にも選ばれる快挙を成し遂げ、今年は記念すべき公演数3000本到達という金字塔を打ち立てた。THE ALFEEは未来に向かってひたすらに歩み続ける。

■THE ALFEE コンサート本数節目における開催場所

1本 1974/8/25 山野楽器

100本 1981/1/14 朝日生命ホール

500本 1985/12/1 新潟県民会館

1000本 1991/10/13 和歌山市民会館

1500本 1998/10/29 神奈川県立県民ホール

2000本 2005/11/30 大宮ソニックシティ

2500本 2015/1/31 昭和女子大学人見記念講堂