元フィギュアスケート選手の村主章枝が4月24日、自身のInstagramを更新。大人の色気あふれる動画を公開し、話題となっている。「動画では、黒のチューブトップでデコルテを大胆に見せた村主さん。艶のあるメイクと大きな瞳が印象的です。片手にはぬいぐるみを持ち、おどけた表情を見せるなど、普段のクールな印象とは異なるギャップのある可愛らしさも演出しています」（芸能記者）やはり目を引くのは、そのスタイルだ。「引き